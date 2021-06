Bestelbus ramt pui Nijmeegse fietsenwinkel, daarna vermoedelijk in brand gestoken

De politie kan nog niet zeggen of de ondernemers slachtoffer zijn van een reeks aanslagen. Alle scenario’s staan nog open, aldus een woordvoerster. Ⓒ John Beckmann / Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Onbekenden hebben donderdagmorgen vroeg met een bestelbus de glazen pui van een fietsenwinkel in Nijmegen geramd. Daarna is de bus volgens de politie vermoedelijk in brand gestoken. In de fietsenwinkel is een ravage aangericht en er is grote schade ontstaan door de brand, die urenlang voor dikke rookwolken zorgde.