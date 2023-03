Premium Het beste van De Telegraaf

Xi Jinping in Moskou voor topontmoeting met Poetin: wat mogen we verwachten?

Door Thierry Goeman Kopieer naar clipboard

Xi en Poetin in 2015 bij een militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Ⓒ AFP

Nog geen maand na zijn herverkiezing is de Chinese president Xi Jinping te gast in Moskou. Het is zijn eerste bezoek aan Rusland sinds de inval in Oekraïne. Wat mogen we ervan verwachten? Kan de Chinese leider, die zich profileert als bemiddelaar, Poetin overtuigen de oorlog in Oekraïne te stoppen? Of belooft Peking juist steun?