Politie Italië werkt aan 400 jaar oude coldcase hertog Parma

Alessandro Farnese, hertog van Parma en Piacenza, overleed op 3 december 1592. Zijn dood wordt eeuwen later onderzocht. Ⓒ Wikimedia

PARMA - De Italiaanse politie is in actie gekomen om een 400 jaar oude zaak op te lossen met betrekking tot de dood van de hertog van Parma, de man die onder andere de onafhankelijkheid van Nederland in 1581 heeft veroorzaakt. Alessandro Farnese, hertog van Parma en Piacenza, overleed op 47-jarige leeftijd op 3 december 1592 in de toen Nederlandse stad Atrecht (Arras). Historici vermoeden dat zijn dood geen natuurlijke is geweest, maar dat hij mogelijk met gif is vermoord, meldde het persbureau ANSA.