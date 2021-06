Kind zwaargewond bij aanrijding basisschool Kerkdriel

De politie schrijft op Twitter dat eerst werd gezocht naar een vrachtwagen. Later bleek dat het jonge kindje was aangereden door een auto met een aanhanger.

Het kind is per ambulance en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie meldde dat het om een zeer ernstig ongeval ging. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook de traumahelikopter is geland. De politie is een buurtonderzoek gestart en hoopt door camerabeelden erachter te komen hoe het incident heeft kunnen gebeuren.