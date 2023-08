Dronken Vlaamse politicus gefilmd terwijl hij midden op straat plast in bloembak

Het filmpje wordt gretig gedeeld op sociale media. Ook politici van andere partijen zien de lol er wel van in. Het gaat om een drietal video’s, waarop Theo Francken te zien is die duidelijk een glas te veel op heeft. In één daarvan plast het N-VA-Kamerlid in een bloembak op straat voor de ogen van omstanders. „Jammer dat er geen flikken (agenten, red.) te bespeuren zijn”, is te horen in de video.

Francken bevestigt dat hij op de video’s is te zien, zo laat hij desgevraagd weten aan het Nieuwsblad. Volgens hem zijn de beelden een jaar oud. Hij noemt het ,,dom gedrag op een avondje uit met te veel drank op na een stressvolle periode. Blijkbaar door iemand vastgelegd. Gênant. Daarmee wil ik het niet goedpraten, maar ik ben ook maar gewoon een mens.”

Voor Francken is het filmpje desondanks fnuikend, omdat hij zich regelmatig kritisch uitlaat over de vermeende verloedering van Brussel. Ook deelde hij eerder kritische filmpjes over zwerfafval dat door de straten van zijn woonplaats Lubbeek slingert én beklaagt hij zich regelmatig over de hygiëne van toiletten langs de snelweg.