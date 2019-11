Politie verhoort nu pas verdachte brand animatiestudio Kyoto

De 41-jarige Aoba heeft bekend dat hij de aanval heeft gepleegd en zei te verwachten dat hij de doodstraf krijgt. De brand in de anime-studio was het dodelijkste misdrijf in Japan in bijna twintig jaar.

Aoba is nog altijd niet formeel aangehouden. Dat gebeurt als de artsen zeggen dat hij in staat is om gevangen te worden genomen.

