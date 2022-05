’Grote ravage’ door explosie in Amsterdam-West: ’Dit had heel anders kunnen aflopen’

De explosie vond plaats in het trappenhuis. De ingang van dit deel van de flat is verwoest. „Eerst dachten we aan vuurwerk, maar dat is niet het geval”, zegt een bewoonster tegen een verslaggever van De Telegraaf.

De Amsterdamse politie bevestigt de knal en meldt dat de omgeving is afgezet. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel zouden tientallen woningen schade op hebben gelopen, onder meer een flat in de straat, niet ver van station Amsterdam Lelylaan. „Van meerdere woningen zijn de ramen gesprongen”, aldus een zegsman van de politie. Niet alleen van de flat waar de explosie heeft plaatsgevonden, maar ook die aan de overkant. De straat ligt bezaaid met glas. Medewerkers van een herstelbedrijf zijn alle ruiten weg aan het tikken, zodat ze vervangen kunnen worden.

Verschillende ramen van woningen liggen door de knal in Amsterdam aan diggelen. Ⓒ AS Media

Ⓒ De Telegraaf

Dat niemand gewond is geraakt, is volgens de politie wonderbaarlijk. „Veel mensen laten hun hond uit of gaan sporten. Dit had anders kunnen aflopen.”

’Enorme druk’

Een vrouw van rond de vijftig werd ’s ochtends gebeld door haar vader die in het pand woont. „Hij was net wakker en wilde koffie zetten. Opeens voelt hij enorme extra druk en hoorde hij een knal. Wat voor knal het precies was, is lastig te zeggen. Om eerlijk te zeggen, word ik hier bang van. Ik zou hier niet meer rustig kunnen wonen.”

Een bewoner van de derde verdieping heeft een emmer vol met glassplinters bij zich die hij leegt in een afvalcontainer. „Ik hoorde de knal, lag nog in bed, schrok wakker, en zag rook naar boven komen. Toen ben ik opgestaan. Ik slaap aan de achterkant, maar aan de voorkant was nog veel meer rook. Ik zou niet kunnen zeggen wat voor knal het was.”

Nieuws of tips? App naar onze whatsapp tiplijn (of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952).