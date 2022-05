’Grote ravage’ door explosie in Amsterdam-West: ramen kapot gesprongen

De Amsterdamse politie bevestigt de knal en meldt dat de omgeving is afgezet. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel zouden tientallen woningen schade op hebben gelopen, onder meer in een flat in de straat, niet ver van station Amsterdam Lelylaan. „Van meerdere woningen zijn de ramen gesprongen”, aldus een zegsman van de politie.

Dat niemand gewond is geraakt, is volgens de politie wonderbaarlijk. „Veel mensen laten hun hond uit of gaan sporten. Dit had anders kunnen aflopen.”

Ook op sociale media maken gebruikers melding van de harde knal. De oorzaak is nog niet duidelijk. De politiediensten doen verder onderzoek wat er is ontploft en wie daar mogelijk achter zat.

