’Zaanse agent had verkrachtende zoon kunnen stoppen’

Volgens haar verwoestte de verdachte, B. van W., de levens van zeker 16 jonge meisjes, waaronder dat van haar dochter in 2017. Het gezin van Van W. en dat van het slachtoffer waren goed bevriend. Dat eindigde toen Van W. het toen 14-jarige meisje misbruikte; volgens hem ’omdat dat moest van een stalker, een zekere Dominique’. Een confrontatie tussen de beide families liep op niets uit. „Zijn ouders probeerden het zo klein mogelijk te houden en B. kwam iedere keer met een ander verhaal.”

Ook de vader van de jongen, een Zaanse politieman, greep niet in. Na de aangifte tegen Van W. bleef de jongen nog lange tijd op vrije voeten. In die periode maakte hij nog veel meer slachtoffers, zo maken de ouders van het eerder genoemde slachtoffer op uit het strafdossier. Uit het strafdossier wordt daarnaast duidelijk dat Van W. al sinds 2012 jongere meisjes onder druk zette en seksueel misbruikte. Hij troggelde naaktfoto’s van hen af, perste de meisjes daarmee af en dwong hen tot seks; vaak met als smoes ’dat dit van een ander moest’. Uiteindelijk werd de jongeman opgepakt nadat hij in het huis van zijn moeder een 15-jarige meisje met geweld verkrachtte. Toen was het al oktober 2018.

Sindsdien zit hij in voorarrest. Eind deze maand doet de rechter uitspraak. Er is 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de jongeman geëist.