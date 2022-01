Premium Het beste van De Telegraaf

Bossche Sint-Jan opent alsnog kerststal: ’Op kraamvisite bij Jezus, wat wil je nog meer?’

Door Chris Ververs Kopieer naar clipboard

Publiek schuifelt langs de kerststal in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ⓒ Rias Immink

Den Bosch - Wordt het buiten al voorzichtig langer licht, Den Bosch verkeert nog in kerstsferen. De enorme kerststal in de Sint-Janskathedraal is sinds vrijdag alsnog toegankelijk voor het publiek nadat de lockdown ook het verhaal rondom kindeke Jezus had doen verstommen. „Alsnog kraamvisite, wat wil je nog meer?”, jubelt de koster.