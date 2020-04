Britse coronaspuger krijgt twaalf maanden cel

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

BURNLEY - Een Brit die spuugde op agenten en riep dat hij besmet was met het coronavirus, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. De 23-jarige man was door het lint gegaan toen agenten hem in de plaats Burnley in de boeien sloegen omdat hij dronken was en zich misdroeg.