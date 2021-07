Tweede droneaanval VS deze week in Somalië

Ⓒ ANP/HH

WASHINGTON - Amerikaanse troepen hebben vrijdag in Somalië een drone-aanval uitgevoerd op militanten van al-Shabaab, zei Pentagon-woordvoerder Cindi King vrijdag. Volgens de VS is al-Shabaab aan al-Qaeda gelieerd. De aanval werd uitgevoerd in de buurt van Qeycad, in de deelstaat Galmudug.