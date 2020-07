Raad van State doet uitspraak over appelgroene woning Den Helder

De vrouw liet het huis in 2017 helgroen schilderen, maar overtrad volgens de gemeente daarmee het welstandsbeleid. Den Helder eiste dat ze het huis binnen een jaar een passender kleur zou geven. Dat weigerde ze en ze spande een rechtszaak aan.

De rechtbank Amsterdam stelde de vrouw in september 2019 in het ongelijk. Ze liet het er niet bij zitten en is tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gegaan bij de Raad van State. Die behandelde de zaak op 26 juni.

De rechter stelde vorig jaar dat in de Welstandsnota van de gemeente duidelijk staat dat de huizen in de betreffende wijk niet felgekleurd mogen zijn. Tijdens een bezoek aan het huis vond de rechter de kleur ook te veel afwijken van de woningen in de rest van de wijk.