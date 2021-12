Tijger doodgeschoten nadat schoonmaker arm door het hek steekt

Eko, een achtjarige Maleise tijger, greep woensdag de arm van de man. Een hulpsheriff probeerde de tijger zover te krijgen dat die de man los zou laten, maar alle pogingen mochten niet baten; hij besloot om het dier neer te schieten.

De tijger trok zich terug in zijn verblijf nadat hij was neergeschoten. Daarna werd hij verdoofd door een dierenarts zodat hij veilig kon worden onderzocht, maar later werd bekend dat het dier was overleden.

Toiletten

De schoonmaker raakte ernstig gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht, meldt NBC News. Hij werkte voor een externe schoonmaakdienst en werd ingehuurd om de toiletten en de cadeauwinkel schoon te maken.

De man stak zijn arm door het hek, terwijl het helemaal niet de bedoeling was dat hij in dat deel van de dierentuin was. Het incident gebeurde rond 18.30 uur. De dierentuin was toen gesloten.

Volgens een blogpost van februari 2020 op de website van de dierentuin woonde Eko eerder in de Woodland Park Zoo in Seattle. Hij kwam in december 2019 naar Naples Zoo.

De Maleise tijger is met uitsterven bedreigd. De dierentuin maakt deel uit van een campagne om deze bedreiging in het wild tegen te gaan. Vandaag de dag leven er niet meer dan 4000 in het wild.