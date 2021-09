Vrouw uit Noordzee gered: ’Zwom 10 km uit de kust’

Dat meldt Omroep West. De vrouw heeft geluk gehad. Ze werd namelijk gespot door de bemanning van een Belgisch zeiljacht dat toevallig voorbij voer. De vrouw zwaaide naar het jacht. De opvarenden hebben geprobeerd haar aan boord te krijgen. Dat mislukte.

Daarop werd de Kustwacht gealarmeerd. Die kon de vrouw, die volgens een woordvoerder ’gelukkig een overlevingspak droeg’, uit het water tillen.

Hoe de vrouw zo ver in de zee terecht kon komen, is niet bekend. De Kustwacht kon niet aangeven hoe ze in het water is gekomen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en haar precieze situatie wordt zoals gebruikelijk wegens privacy niet bekendgemaakt.