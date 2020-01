Man opgepakt na vuurgevecht met politie in Paterswolde

De politie kreeg rond 3.15 uur een melding dat de verdachte zijn vriendin zou hebben mishandeld en haar zou hebben opgesloten in haar woning. Toen agenten ter plekke kwamen werden ze bij een steeg in de buurt van de Hayo Hindriksweg meerdere malen beschoten. Daarop hebben ze teruggeschoten. Met behulp van een ondersteuningsgroep werd de man korte tijd later opgespoord in een nabijgelegen tuin. In de omgeving is een vuurwapen gevonden dat mogelijk door de man is gebruikt. Ook zijn vriendin is aangehouden.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik