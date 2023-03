Onderzoek naar handelen politie bij vondst kinderporno verdachte moord Gino

De Inspectie wil weten hoe de politie na de vondst van de kinderporno op de telefoon „haar afwegingen heeft gemaakt en haar werk heeft uitgevoerd.” Pas nadat M. was opgepakt als verdachte in de zaak-Gino, werd de kinderporno betrokken in het onderzoek tegen hem.

Recent, bij een „al langer lopend onderzoek naar Donny M.”, is nieuwe informatie opgedoken over de handelswijze van de politie. Deze informatie maakt dat de Inspectie nu een oriënterend onderzoek wil uitvoeren. Aan de hand van de uitkomsten wordt besloten of er een nader onderzoek zal komen.

Veroordeeld

Het langer lopende onderzoek waarin de informatie is ontdekt, is dat van Toezicht Sociaal Domein. Deze samenwerking van vier Rijksinspecties bekijkt of aan M. wel „passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend.” Hij is namelijk eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruiken van zeker één van hen.

Ook is hij in het verleden veroordeeld voor een poging tot doodslag nadat hij een stoeptegel van een viaduct gooide. De rechter in die zaak zei toen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was, omdat hij een autismespectrumstoornis heeft en zwakbegaafd is. „Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen”, aldus de rechter toen.

Het valt nog niet te zeggen hoe lang het oriënterende onderzoek naar de politie precies zal duren, meldt een woordvoerder van de Inspectie desgevraagd. Het Openbaar Ministerie leidt een strafonderzoek, maar omdat de Inspectie niet is bevoegd om te onderzoeken hoe het OM de taken uitvoert, is de procureur-generaal bij de Hoge Raad ingelicht. De procureur-generaal bij de Hoge Raad wacht de uitkomst van de oriëntatie af „en besluit op basis daarvan of hij zelf onderzoek gaat verrichten”, aldus de Inspectie.