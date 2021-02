Lenteweer: run op campings en vakantieparken

Premium Binnenland

Mooi weer lokt Nederland naar buiten: ’Mensen willen weg’

Het mooie lenteweer lokt Nederlanders komende week massaal naar buiten. Voor de regio’s midden en noord is het krokusvakantie, dus dat komt goed uit. Voor zuid is het uitje alweer voorbij. Maar ook zij trokken eropuit, nadat carnaval door corona de mist inging. Vakantieparken en huurhuisjes in de Ho...