Nederlanders opgepakt nadat ze met borden gooien en tafels omduwen in restaurant Gent

Een discussie zondagavond in de vestiging van het populaire spareribrestaurant Amadeus op het Goudenleeuwplein in de binnenstad liep volledig uit de hand. Vijf Nederlandse klanten begonnen daarbij plots met borden te smijten. In het tumult duwden ze ook enkele tafels en stoelen omver.

Het personeel schakelde de Gentse politie in om de rust te doen terugkeren. „Deze vijf personen zijn meegenomen naar het politiekantoor”, verduidelijkt politiewoordvoerder Matto Langeraert. „Daar konden ze afkoelen en verhoord worden. Een proces-verbaal werd ook opgesteld.”