Afsluitdijk in beide richtingen dicht vanwege storing

Ⓒ ANP

DEN OEVER - De Afsluitdijk is vrijdagmiddag in beide richtingen dicht vanwege een storing bij de brug over de Stevinsluizen, meldt Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via de A6 of via de Houtribdijk (N307).