Schietpartij in hotel Mexico: 11 doden en 5 gewonden

Het hotel in Celaya in centraal Mexico werd maandag aangevallen door een groep gewapende mannen met capuchons op. Eenmaal binnen openden zij het vuur. Het lokale TV-station Telemundo 52 stelt dat in ieder geval elf mensen zijn overleden en vijf gewond zijn geraakt.

De lokale autoriteiten zeggen dat de schietpartij rond tien uur in de avond plaatsvond. De groep schoot zo’n 50 kogels op de gasten en medewerkers die op dat moment rond de bar en in het hotel rondhingen.

Rondom het hotel waren winkels in de fik gestoken, waarschijnlijk met zelfgemaakt bommen, aldus de lokale autoriteiten.

Voor het hotel was een stuk karton geplaatst, waarop een tekst stond met een verwijzing aan een kartel, zeggen lokale bewoners tegen de nieuwssite El Sol del Bajio.