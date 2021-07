EU neemt voorsprong op VS in vaccinatierace

De EU is de VS voorbijgestreefd wat betreft vaccinaties. Ⓒ EPA

BRUSSEL - De Europese Unie lag in de vaccinatierace lange tijd achter op de Verenigde Staten, maar sinds deze week zijn de rollen omgedraaid. Voor het eerst is het aantal vaccindoses per honderd burgers hoger in de EU dan in de VS. En dat heeft niet zozeer met de vaccinatieprogramma’s in de verschillende Europese lidstaten te maken als wel met de onwil onder grote groepen Amerikanen om een prik te laten zetten.