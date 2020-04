’Puinhoop 50Plus door banenstrijd’

Dat stelt voorzitter Geert Dales in een eerste uitgebreide reactie op de aanval die door prominente leden van de seniorenpartij op hem werd geopend. Bijna alle Eerste- en Tweede Kamerleden en afdelingsvertegenwoordigers hebben het vertrouwen in Dales opgezegd.

De voorzitter somt op hoe een gunstige uitgangspositie kon veranderen in een wespennest. „De rust was terug in de partij. Tien zetels in de peilingen; regeringsdeelname gloort en er komen Kamerverkiezingen aan. Toen kwamen baantjes in zicht.”

Onmin ontstond over wie voorzitter van de commissie moet worden die zich bezighoudt met selecteren van toekomstige Kamerleden. Een positie die van groot belang is als het gaat om banen verdelen. Dales stelt dat senator Van Rooijen werd afgewezen omdat hij in zijn rol geen Kamerleden mag selecteren, dat zou hem boos hebben gemaakt. Hetzelfde zou gelden voor Baay.

En dan het grootste twistpunt: wie wordt Kamerlid na de verkiezingen. Dales zegt dat alle huidige Tweede Kamerleden sowieso een gooi willen doen naar een nieuwe termijn. Dat zijn Sazias, Van Brenk en Van Otterloo. Daar komen nog Statenleden en afdelingsvoorzitters bij, waardoor volgens de partijvoorzitter onderlinge strijd te verklaren is. Die wordt volgens hem geregisseerd door 50Plus-oprichter Nagel.

Dales is naar eigen zeggen een grote sta-in-de-weg omdat hij zelf kandidaat-Kamerlid is. „En dus een grote concurrent.” Bovendien hangt de partij nog een kort geding boven het hoofd, omdat het hoofdbestuur van de partij digitaal wil besluiten om alle leden te kunnen horen. Voorzitter Pont van 50Plus Zuid-Holland wantrouwt digitaal stemmen juist.

De lezing van Dales wordt weersproken door andere partijprominenten, onder wie bijna alle leden van de Eerste- en Tweede Kamer. Zij willen dat de voorzitter zijn biezen pakt. „Hij speelt mensen uit elkaar”, zegt Kamerlid Sazias.