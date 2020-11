Aanhangers Trump én Biden de straat op, ook in New York

Op Washington Square Park was vrijdagnacht een spontaan feestje ontstaan. Fans stonden arm-in-arm te springen en te juichen over het veronderstelde vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis – waarvoor eerst de uitslag zou moeten komen, maar veel analisten hebben Biden al richting het presidentsschap geschreven op basis van de laatste uitslagen.

Tekst loopt verder onder tweet.

Pennsylvania is een van de staten waar media nog geen winnaar hebben aangewezen, maar Biden zag zijn voorsprong er wel groeien.

Een 37-jarige docent vertelde dat hij vuurwerk afstak toen hij hoorde dat Biden de president in voorlopige uitslagen had ingehaald. Hij sloot zich daarna met zijn 4-jarige kind aan bij een menigte bij een congrescentrum in Philadelphia, waar stemmen worden geteld. „Mijn dochter is geboren tijdens het presidentschap van Trump. Ik wil dat ze het einde van Trump ook meemaakt.”

Ook aanhangers van de president laten zich zien. Er verzamelden zich honderden mensen bij een locatie waar stembiljetten worden verwerkt in Detroit. Zij waren soms zichtbaar gewapend en scandeerden „wij hebben gewonnen”, al laten voorlopige uitslagen het tegendeel zien.

Trumpsupporters bij een stembureau in Detroit. Ⓒ AFP

In Phoenix (Arizona) verzamelden zich ook gewapende Trump-aanhangers bij een locatie waar stemmen worden geteld. De president houdt vol dat sprake was van onregelmatigheden en ook sommige aanhangers vertrouwen het niet. Zij vielen in sommige gevallen op hun knieën om in het openbaar te bidden.

’Burgerlijke ongehoorzaamheid’

„Er zijn veel nepstemmen geteld”, meende een 69-jarige verpleegkundige in Detroit, die onbewezen beweringen van Trump herhaalde. „We gaan door met rechtszaken, protesten en misschien wel burgerlijke ongehoorzaamheid.”

De autoriteiten in Maricopa County, waar Phoenix deel van uitmaakt, proberen het wantrouwen bij kiezers weg te nemen. Bij een parkeerplaats die is vrijgemaakt voor betogers staan borden met QR-codes en links naar websites, schrijft The Washington Post. Die kunnen gebruikt worden om live videobeelden te bekijken van het tellen van stemmen.

„Er zijn veel nepstemmen geteld”, meende een 69-jarige verpleegkundige in Detroit, die onbewezen beweringen van Trump herhaalde. „We gaan door met rechtszaken, protesten en misschien wel burgerlijke ongehoorzaamheid.”

Lees meer over de verkiezingen!

Bekijk ook: John McCain deelt Donald Trump vanuit zijn graf een ferme tik uit