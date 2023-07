Vrouw, haar zoon en haar zus leefden in natuur om te ontsnappen aan stress, maar dat werd hun dood

Het verhaal van Rebecca, haar zoon en haar zus doet sterk denken aan de film Into the Wild, over het waargebeurde verhaal van Chris McCandless. Een rijkeluiszoon die na zijn studies in de natuur in Alaska ging wonen. Hij sliep er in een oude groene mijnwerkersbus en leefde van wat de natuur hem te bieden had. Uiteindelijk raakte hij totaal verzwakt en stierf.

Vorig jaar sprak Rebecca Vance met haar familie over een gelijkaardige droom die ze had: ze wilde net als McCandless zelfvoorzienend leven. Ver weg van de hectiek van het leven. Zonder luxe, zonder smartphone of internet. Slapen in een tent. Zien wat de dag bracht.

Negatieve invloeden

Ze vertelde haar stiefzus Trevala Jara dat ze het wilde proberen. Samen met haar 14-jarige zoon die ze zo wilde behoeden voor de negatieve invloeden van het internet, de Amerikaanse politiek en de moderne wereld in het algemeen. De coronapandemie had haar bang gemaakt. „Niet dat ze in complottheorieën geloofde, ze vreesde gewoon alles wat er nog op ons af zou komen en geloofde dat ze in de natuur een beter leven zou hebben”, zegt haar schoonzus.

En hoe zeer haar familie haar ook op andere gedachten probeerde te brengen en haar waarschuwde voor de mogelijke gevaren, niets kon haar nog stoppen. Haar besluit stond vast. Haar zoon ging mee, niet van willen maar van moeten. En ook haar zus Christine (41) sloot aan. Zij was nog meer een avonturier dan Rebecca, en hoewel ze het ook geen goed idee vond, ging ze toch mee om haar zus en neefje te helpen en zo nodig te beschermen tegen hongerige beren en andere wilde dieren.

De drie vertelden zelfs aan hun familie niet waar ze naartoe zouden gaan. Die maakte zich dan ook niet direct zorgen toen er onlangs in de media berichten opdoken van drie lichamen die werden ontdekt in de Rocky Mountains. Maar nu blijkt het dus om Rebecca, haar zoon en Christine te gaan.

Winter

Waar ze exact aan gestorven zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Wellicht aan de enorme kou. Ze hadden de pech gehad dat het een van de meest barre winters van de jongste jaren was geweest. „Ze hadden soep in blik en voorverpakt eten bij voor de winter, omdat de natuur dan weinig te bieden had. Maar wellicht verbruikten hun lichamen zoveel energie door de koude, dat ze onvoldoende eten hadden. Volgens de lijkschouwer waren ze totaal uitgemergeld”, zegt een familielid aan The New York Times.

Tom Waes reisde voor Reizen Waes naar Alaska en bezocht de bus waarin Chris McCandless woonde en uiteindelijk ook stierf. Ⓒ VRT / NB

De lente bracht niet veel beterschap omdat ze zo diep in hun reserves hadden moeten tasten, dat de zon en de vruchten en bessen die ze in de natuur vonden, onvoldoende waren om terug op krachten te komen. Zonder het wellicht echt te beseffen, zegt de sheriff, zijn ze beetje bij beetje weggezakt. Tot ze de kracht niet meer hadden om zelf eten te zoeken of voldoende vocht op te nemen.

En zo kreeg de familie gelijk. Als je niet een ervaren avonturier bent, begin je beter niet aan zo een avontuur, hadden ze hen vooraf gewaarschuwd.