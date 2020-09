Wrakstukken helikopter Defensie overgebracht naar Gilze-Rijen

De toedracht van de crash is nog steeds onduidelijk. Het is onwaarschijnlijk dat het door een technisch of mechanisch mankement werd veroorzaakt, bleek uit een eerste onderzoek.

Twee van de vier inzittenden kwamen om het leven. Een van de overledenen is – naast de 34-jarige vlieger, luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie Christine Martens – tactische coördinator, luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie Erwin Warnies (33). Hij komt uit Bussum, maar woonde de laatste tijd in Den Helder. Hij laat een vrouw een jong dochtertje na.

