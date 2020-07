Boeren heffen blokkade Albert Heijn in Zaandam op

De groep Noord-Hollandse boeren die urenlang de toegangspoort van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam blokkeerde, is vertrokken. Na een toezegging van de manager van het centrum dat de directie binnenkort contact met hen opneemt, is de blokkade rond 15.30 uur opgeheven. Dat liet Ad Baltus van Boeren in Actie Noord-Holland weten.

Baltus is tevreden over het verloop van de actie en zegt dat die rustig is verlopen. "Natuurlijk waren ze niet blij met ons, maar we hebben wel een kopje koffie gekregen. Dat is altijd goed natuurlijk." Hij hoopt dat de directie woord houdt en sluit nieuwe acties niet uit.

De boeren trokken aan het begin van de zondagmiddag met drie groepen richting het distributiecentrum. Twee werden onderweg tegengehouden door de politie, de derde groep wist de poort wel te bereiken. Daarop mochten de overige twee groepen ook doorrijden en zich bij hen voegen, aldus Baltus. Uiteindelijk waren ongeveer 30 tot 35 landbouwvoertuigen bij de toegangspoort.

Baltus zei eerder op zondag: "Het gaat ons om het afgeven van het signaal. De maat is vol. We willen Albert Heijn niet financieel raken, maar met hen in gesprek over eerlijke prijzen voor onze producten."

Zaterdag waren er verspreid over het hele land acties van boze boeren, ook vanuit Noord-Holland. Ongeveer 30 tot 35 tractoren reden toen onder begeleiding van de politie naar Amsterdam. Na een rondje door de stad verlieten ze de hoofdstad weer.