Israël bouwt luchtverdedigingssysteem met VS en Arabische landen

Gantz zegt het afgelopen jaar persoonlijk leiding te hebben gegeven aan het regionale project, samen met zijn Amerikaanse collega. De Israëlische defensieminister zei niet welke Arabische landen betrokken zijn bij de alliantie. De laatste jaren haalt Israël banden aan met landen die de zorgen over de macht van Iran in de regio delen en samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Jordanië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze landen zijn in het openbaar terughoudend geweest over een eventuele militaire samenwerking met Israël.

De Amerikaanse president Joe Biden brengt van 13 tot 16 juli een bezoek aan Israël. Gantz hoopt dan een volgende stap te kunnen zetten in de samenwerking.

De aanvallen uit Iran die volgens Gantz verijdeld zijn, zouden niet alleen gericht zijn geweest op Israël, maar ook op andere landen. De afgelopen jaren zijn Israël, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak geraakt door raketten die volgens die landen uit Iran zouden komen. Iran zegt zelf militair alleen verdedigend te handelen. Iran reageerde op de uitspraken van Gantz door te zeggen dat dit een samenwerking „uit wanhoop” is.