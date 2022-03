Premium Het beste van De Telegraaf

’Niemand kan het lichaam weghalen’ Lot Marioepol treft steeds meer steden

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Een satellietbeeld laat duidelijk de verwoestingen zien die een Russische bom heeft aangericht bij het theater in de stad Marioepol. Ondanks de woorden ’kinderen’ aan de voor- en achterzijde van het gebouw werd het toch gebombardeerd. Het lot van de havenstad treft steeds meer steden in de Donbas. Ⓒ AFP

KIEV - De plaatselijke journalist Aleksej Artjoech ontvluchtte de Donbas in Oost-Oekraïne op de dag dat Rusland binnenviel. Hij is in schok over wat er in zijn thuisstad Roebezhnoye gebeurt. „Die monsters trekken bij burgers in en wie weigert hun onderdak te geven, bedreigen ze met hun wapens.”