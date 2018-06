’Oudste vrouw ter wereld’ zegt dat ze niet één dag gelukkig is geweest

Istambulova heeft haar vaderland in allerlei verschillende vormen gekend. Ze was 102 toen de Sovjet-Unie in elkaar klapte. Toen de laatste tsaar Nicholas II afstand deed van de troon, was ze 27.

Istambulova komt uit een dorpje in Tsjetsjenië. Haar familie werd gedeporteerd naar Kazachstan en Siberië na de Tweede Wereldoorlog, toen Stalin de Tsjetsjenen beschuldigde van Nazi-collaboratie.

Sporten?

Hoe ze zo oud kon worden, weet ze niet: „Ik zie mensen sporten, speciale dingen eten, fit blijven, maar ik heb geen idee. Het is Gods wil. Ik heb er niets voor gedaan.”

Blij is ze niet. „Ik ben geen enkele dag in mijn leven gelukkig geweest. Ik heb hard gewerkt, graven en schoffelen in de tuin. Ik ben moe. Dit lange leven is voor mij geen geschenk van God, maar een straf.”

Ongeluk

Vijf jaar geleden stierf haar laatste dochter, die de leeftijd van 104 had bereikt. Istambulova praat niet over haar kinderen en de trauma’s. Ze verloor onder meer een 6-jarige zoon.

„Wat ik wel zeker weet, is dat mijn leven niet gelukkig was. Ik herinner me Duitse tanks langs mijn huis. We schuilden. Het was beangstigend.”

Paspoort

De bron van de claim van haar leeftijd is het Nationale Pensioenfonds van Rusland, die zich baseren op het paspoort dat intern geregistreerd staat. Daarop staat de geboortedatum 1 juni 1889.

Critici twijfelen aan de echtheid ervan: Istambulova heeft het record van oudste mens ter wereld ineens met zes jaar aangescherpt. Verifiëren is onmogelijk, zo schrijven buitenlandse media.