Tante steekt neefje (8) dood op kerstavond omdat ze ’bezeten’ is

Het drama voltrok zich in de nacht van donderdag op vrijdag in de Franse plaats Limay, in het departement Yvelines, toen de vrouw rond 3.20 uur haar neefje doodstak. Dat melden verschillende Franse media.

De hulpdiensten werden opgeroepen omdat er een vrouw rondliep met een bebloed kind. De politie trof een 8-jarige jongen aan en en zijn zusje van van vier. Voor de jongen kwam de hulp te laat. Het meisje is zwaargewond met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Zij had verschillende verwondingen aan haar armen, benen en buik.

De tante zou met de kinderen en haar eigen baby naar de tuin achter het huis zijn gegaan, waar het drama zich afspeelde. De baby van de vrouw is ongedeerd gevonden in de tuin, meldt Franceinfo.

Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat de de moeder van de kinderen en haar zus, de vermeende dader, in hetzelfde huis wonen. De ouders van de twee kinderen hebben niets gemerkt.

De politie kon de tante van de kinderen snel oppakken. Ze had zelf verwondingen aan haar onderarmen. De vrouw zou onmiddellijk hebben bekend en vertelde dat ze „bezeten was door de duivel.” Er is een mes met een lemmet van 15 centimeter gevonden. Het lag verstopt in de tuin van de woning waar de tragedie zich afspeelde.

Psychische hulp

Volgens AFP waren vijf volwassenen en drie kinderen van dezelfde familie samen in het appartement kerst aan het vieren. De vrouw werd aangehouden en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Ze zou in het verleden al psychische hulp gekregen hebben en was niet bekend bij de politie.