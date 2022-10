Hogere temperaturen in aantocht: maandag lokaal tot 22 graden

Dat meldt Weeronline.

Zaterdagmorgen is het op veel plaatsen nog bewolkt en nevelig. Vooral het noorden van het land kan rekenen op een bui. De temperatuur loopt ’s middags op tot 16 a 18 graden. In het westen van het land kan de zon na het middaguur ook nog even doorbreken.

In de nacht van zaterdag op zondag kunnen vooral de kustgebieden rekenen op enkele buien. De temperatuur zal dalen naar 10 tot 12 graden.

De zondag begint lokaal met een bui, maar op veruit de meeste plaatsen is het droog, schrijft Weeronline. Er zijn wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. De temperatuur loopt geleidelijk op en ’s middags wordt het maximaal 17-18 graden. In de nacht van zondag op maandag daalt de temperatuur weer tot 9-12 graden.

22 graden

Maandag wordt een warme dag. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar ’s middags kunnen enkele buien over het land trekken. De temperatuur zal oplopen naar 19 graden in het noorden en 20-21 graden in het midden, oosten en zuiden. Lokaal kan het in het zuidoosten van het land 22 graden worden.

Dinsdag zwakt de temperatuur weer iets af en wordt het 17 tot 19 graden. Het zal op veruit de meeste plaatsen droog blijven.

Na dinsdag wordt het licht wisselvallig herfstweer. Woensdag zal het droog blijven met geregeld zonneschijn en donderdag is er meer bewolking. Vanaf vrijdag daalt ook de temperatuur weer iets en wordt het 14 tot 16 graden, schrijft het weerbureau.