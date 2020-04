Merkel: Nederlanders, kom niet naar Duitsland!

De vrees dat de grens met de oosterburen compleet gesloten werd, bleek voorbarig, maar er komen wel strengere reisregels. „Tot dertig kilometer achter de grens kan de Bundespolizei personen controleren en bij koorts terugsturen”, aldus de woordvoerder. Als mensen toch uit Nederland reizen, krijgen ze van de politie een quarantaine-document, dat door lokale gezondheidsautoriteiten streng wordt gecontroleerd.

De nieuwe maatregel treft ook de tienduizenden Nederlanders die in Duitsland wonen. „Als zij meerdere dagen in Nederland waren, dan moeten ze op hun Duitse woonadres verplicht twee weken in quarantaine”, aldus de centrumregering van Angela Merkel. De kanselier liet in navolging van premier Rutte weten: „Blijf rond de Paasdagen thuis! Wat mensen rond Pasen doen, naar de zee of de bergen gaan, of familieleden bezoeken, kan dit jaar niet.”

Haar staatssecretaris Steffen Seibert: „Wat de Nederlandse minister-president tegen de Duitsers zei, geldt ook omgekeerd. Hij bedoelde ook dat zijn eigen burgers niet naar Duitsland moeten reizen.” Rutte had Duitsers en Belgen opgeroepen niet naar Nederland te komen.

’Noordrijn-Westfalen blokkeerde sluiting grens’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn spreekt voor ons land nu een ’reiswaarschuwing’ uit, verklaarde het maandag. Vorige week al had het gezaghebbende medische Robert Koch-Instituut in Berlijn Nederland vanwege de corona-crisis als gezondheidsrisico zwaarder gekenmerkt.

De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen verhinderde dat de grens met Nederland compleet gesloten wordt, verklaarde een regeringsfunctionaris in Berlijn. Eigenlijk wilde de federale overheid figuurlijk de slagbomen laten dalen, maar NRW stak daar vanwege de nauwe economische banden succesvol een stokje voor.

Op een persconferentie die later volgde, heeft bondskanselier Merkel inmiddels bevestigd dat deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen ervoor hebben gezorgd dat de grens is opengebleven. Andere deelstaten wilden die juist sluiten.