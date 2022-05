RIVM: Enkele gevallen apenpokken in Nederland; meldplicht van kracht

Het is niet bekend om hoeveel gevallen het gaat. Op vrijdag was voor het eerst in Nederland iemand positief getest op het virus.

Meldplicht

Het apenpokkenvirus is op advies van het RIVM aangemerkt als A-ziekte, wat betekent dat artsen verplicht zijn besmettingen of vermoedens daarvan direct te melden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Een meldplicht helpt volgens het RIVM nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk op te sporen. Ook kunnen snel maatregelen, zoals quarantaine, worden getroffen voor mensen met wie mogelijke patiënten in contact zijn geweest.

De eerste symptomen ontstaan na 5 tot 21 dagen. Mensen kunnen in eerste instantie last krijgen van klachten als koorts, hoofdpijn, rugpijn en gezwollen lymfeklieren, waarna er blaasjes en bultjes op de huid verschijnen.

Symptomen

Mensen met symptomen wordt gevraagd thuis in isolatie te gaan tot een test heeft uitgewezen of zij besmet zijn. Als dat zo is, moeten zij in afzondering blijven totdat zij niet meer besmettelijk zijn voor anderen. Dat is op het moment dat de huid volledig genezen is.

Het ministerie van VWS benadrukt dat het nadrukkelijk gaat om de aanpak van individuele gevallen. Er zijn op dit moment geen "algemene collectieve maatregelen" te verwachten om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals dat bij het coronavirus lange tijd wel het geval was.