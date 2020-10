435 boetes voor overtreden coronaregels in een weekend

Ook werden 756 waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regels hielden, sinds 1 oktober zijn dat er 1500 totaal.

Een paar maanden lang schreef de politie amper boetes uit. In de zomer lag het vrijwel stil, nu loopt het weer op, zegt Nationaal Commandant Corona bij de Nationale Politie Willem Woelders. „Boetes zijn nooit een doel op zich, waar het kan waarschuwen we nog steeds”, zegt Woelders. „Het gaat ons er om onveilige situaties direct te stoppen en soms laat zo’n situatie geen ruimte meer voor een waarschuwing en bekeuren we direct.”