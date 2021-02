’Wil je de weg op? Vraag jezelf dan af of het risico waard is’

Binnenland

’Sinds 1999 niet meer zo rustig geweest’

De coronacrisis is goed voelbaar bij de bergingsbedrijven in ons land. In 2020 werden de hulpverleners 18.370 keer opgeroepen om assistentie te verlenen bij een ongeval op de snel- en provinciale wegen. Dat was 32 procent minder dan het jaar ervoor, toen nog 27.141 keer moest worden uitgerukt.