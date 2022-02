Halsema onder druk om feestrel

„Het is frustrerend dat we voor de tweede keer in korte tijd geconfronteerd worden met loonafspraken die niet lijken te voldoen aan de geldende regels bij de gemeente”, zegt PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. „Dit is echt onacceptabel en ik verwacht dat de burgemeester alles doet om dit recht te zetten. Ook wil ik weten waarom het weer is misgegaan en hoe het nu echt voorkomen gaat worden.”

De rel draait rond de inhuur van consultant en PvdA-prominent Lennart Booij, die op verzoek van de Stopera de afgelopen twee jaar voorbereidingen heeft getroffen voor het stadsjubileum in 2025 en 10.000 euro per maand mocht declareren voor twintig uur werk per week. Pikant detail is dat Booij Halsema adviseerde toen zij in 2018 een gooi deed naar het burgemeesterschap. Booijs feestklus werd niet openbaar aanbesteed omdat hij volgens Halsema de juiste man voor de klus was.

Volgens de gerenommeerde hoogleraar Europees en nationaal aanbestedingsrecht Pieter Kuypers (Radboud Universiteit), tevens advocaat bij AKD, kan de gemeente ’bijna nooit’ een opdracht toekennen zonder dit openbaar aan te besteden. Er is jurisprudentie van het Hof van Justitie waaruit blijkt dat deze uitzondering ’buitengewoon restrictief’ moet worden uitgelegd en alleen in ’heel bijzondere’ zaken geldt, legt hij uit. „Ik kan me niet voorstellen dat dit in Amsterdam aan de orde is.” De klus had volgens de hoogleraar zeer waarschijnlijk gewoon openbaar aanbesteed moeten worden.

Opmerkelijk detail: het document waarop Kuypers zich baseert, zat aanvankelijk niet tussen de documenten die na een WOB-verzoek van het Amsterdamse studentenblad Propria Cures werden vrijgegeven. Een vergissing, aldus Halsema. In het document dat door het gemeentelijke hoofd inkoop werd opgesteld om de aanbestedingsregels te ’omzeilen’, staat dat de klus maximaal negen maanden zou duren, met een uitloop van negen maanden.

Maar in de overeenkomst die de gemeentesecretaris met Booij sloot, staat echter een maximumtermijn van 24 maanden. Een woordvoerder van Halsema kon dit verschil niet verklaren.