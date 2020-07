Nederlandse piloten omgekomen na crash over Duitse grens

Beide piloten komen uit Nederland, zo bevestigt een woordvoerder van Aero Club Salland. Een van de slachtoffers, een 29-jarige man die lid is van die club, was in de ochtend vanaf hun vliegveld vlakbij Lemelerveld vanuit Overijssel vertrokken voor een lange afstandsvlucht.

De oorzaak van de crash wordt verder onderzocht door de Duitse autoriteiten. Die brachten tevens naar buiten dat het om in Nederland geregistreerde toestellen gaat.

Een van de omgekomen piloten werd ver van zijn eigen toestel gevonden. Er werd met speurhonden naar hem gezocht.

Een van de neergekomen Nederlandse toestellen bij het Duitse plaatsje Dülmen. Ⓒ Arnulf Stoffel/dpa

De vliegtuigjes kwamen neer in een bosrijke omgeving, enkele honderden meters van elkaar verwijderd, in de buurt van het plaatsje Dülmen in de West-Duitse regio Münsterland. De Duitse instantie die onderzoek doet naar het fatale vliegongeval was zaterdagavond niet meer bereikbaar.

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952