’Ze is al 3 jaar dood, maar staat nog altijd te zwaaien’

„Ze staat gewoon nog voor het raam. Zoals ze altijd zwaaide. Google Maps moet altijd zo blijven”, zo luidt de tekst van de tweet van Roger van der Kraan bij een foto van de Van der Horststraat in Maassluis. Daar woonde zijn moeder totdat zij drie jaar geleden overleed.

Zijn Tweet maakt veel reacties los. Van der Kraan beleeft veel plezier aan die berichtenstroom. „Ik kreeg zelfs een bericht van een vrouw die schreef dat de tranen over haar gezicht liepen van ontroering. Tja, sterkte dacht ik toen. Ik denk dat ik te nuchter ben om dat te voelen”, zo laat hij weten aan Het Laatste Nieuws.

Vertrouwd beeld

Van der Kraan benadrukt dat zijn rouwperiode al lang achter hem ligt. „Het is voor mij eigenlijk een soort monumentje, mijn moeder daar zo voor het raam. Een vertrouwd beeld. Want altijd als ik naar de supermarkt of de slager rijd, kom ik er langs. Vroeger stopte ik dan even om te vragen of zij ook nog wat nodig had. Nu dus niet meer. Maar het beeld doet mij daar altijd nog aan denken. Het is dus eigenlijk iets alledaags dat helemaal niet bijzonder zou moeten zijn.”