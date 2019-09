Nieuwe EU-Commissaris verhoord door politie

Franse media meldden dat ze erg vroeg in de ochtend aanwezig was en kort voor 14.00 uur in gezelschap van haar advocaat weer is vertrokken. Tijdens het verhoor werd door aankomend EU-topvrouw Ursula von der Leyen bekendgemaakt dat Goulard in de Europese Commissie straks wordt belast met interne markt, defensie-industrie en ruimtevaart.

Het verhoor is in het kader van een onderzoek naar mogelijk gesjoemel met geld dat was bestemd voor medewerkers in het Europarlement in de tijd dat Goulard daar parlementariër was. Ze zou in 2014 geld hebben betaald aan een ex-medewerker die feitelijk al niet meer in dienst was.

Nadat de hervormingsbeweging ’En Marche’ van Emmanuel Macron met de verkiezingen van 2017 aan de macht was gekomen, werd Goulard minister van Defensie. Ze moest echter al heel snel weer aftreden toen bekend werd dat er een onderzoek was begonnen naar gesjoemel met overheidsgeld ten gunste van haar partij MoDem. Volgens Goulard heeft zij enkel korte tijd een medewerkster van haar die moest vertrekken, doorbetaald om haar in de gelegenheid te stellen naar ander werk te zoeken. Dat bedrag, 45.000 euro, heeft Goulard inmiddels teruggestort.