Rijkswaterstaat waarschuwt: ga niet de weg op

Zondag vanaf het begin van de avond kan het hele land te maken krijgen met gladheid. Daarom geldt dan code oranje. Die begon om 17.00 uur in Zeeland en Zuid-Holland en daarna volgen ook de andere provincies. In Zeeland zijn al meerdere ongelukken gebeurd en roept de politie op om niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk hoeft.

Volgens het KNMI trekt een neerslaggebied van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. „Aan de voorzijde van dit gebied kan het verraderlijk glad worden door ijzel en/of neerslag op een bevroren ondergrond. De gladheid kan enkele uren aanhouden.”

De waarschuwing geldt vanaf 19.00 uur in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en vanaf 21.00 uur in Limburg, Overijssel, Groningen, Drenthe en Friesland. De waarschuwingen duren tot ongeveer 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag.

Op de A58 in Zeeland hebben al meerdere ongelukken plaatsgevonden door de ijzel. De Zeeuwse politie vraagt om binnen te blijven vanwege spekgladde wegen. Ook in het westelijk deel van Brabant vonden al ongevallen plaats, onder meer op de A4 bij Steenbergen, bij Willemstad en op de A58 naar Bergen op Zoom, meldt de politie.

Bij code oranje waarschuwt het KNMI dat er „grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.” Mensen krijgen dan de oproep om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.

19 miljoen kilo zout

Rijkswaterstaat heeft zondag aan het eind van de middag al 1 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen. „Vermoedelijk zijn we nog wel de hele nacht en avond bezig met strooiacties, tot dat de temperatuur in de loop van de nacht hopelijk weer boven nul komt”, laat een woordvoerster weten.

Op de diverse plekken waar Rijkswaterstaat strooiwagens heeft staan, is het „een drukte van belang” om uit te gaan rijden, aldus de dienst. In Zeeland komen al buien het land binnen en is al gestrooid, in Zuid-Holland zijn ook al strooiacties opgestart. Bij neerslag kan het laagje water dat op het zout valt weer bevriezen bij temperaturen onder nul. Daar moet dan een nieuw laagje zout op gestrooid worden, legt een woordvoerster uit.

Zondag rond 17:50 uur heeft Rijkswaterstaat al 1.061.623 kilo zout gestrooid en daarbij ruim 14.000 kilometer gereden. Daarmee staat de teller dit winterseizoen op ruim 19 miljoen kilo zout en ruim 300.000 gereden kilometers. Rijkswaterstaat meet met honderden kastjes langs de weg en via sensoren in de wegen of er gestrooid moet worden.

Door de ijzel kunnen wegen, bruggen, fiets- en voetpaden glad worden en is de kans op ongelukken groot. Kleinere wegen kunnen onbegaanbaar worden en mogelijk worden afgesloten. De kans bestaat dat er vertragingen ontstaan op de weg en dat openbaar vervoer of vliegverkeer uitvalt. Er wordt geadviseerd om weerberichten te volgen, langzamer te rijden en afstand te houden en eten, drinken en warme kleding mee te nemen als je de weg op gaat.

Wachttijd wegenwacht loopt op tot 2 uur

Het was ook zondag erg druk bij de wegenwacht. De wachttijd liep in de middag op tot 2 uur, maar rond 19.00 uur meldt de ANWB dat de situatie weer normaal is. Vanwege de drukte vroeg de ANWB mensen alleen nog de wegenwacht te bellen voor spoedeisende pechhulp. „We lopen tegen onze grenzen aan. Als het gaat om een kapot lampje of een ander kleinigheidje kan dat ook tot maandag wachten”, stelde de zegsman zondagmiddag.

Door het winterweer hebben medewerkers van de ANWB het al de gehele week erg druk met vooral accu’s die de geest hebben gegeven waardoor auto’s niet meer starten. Dinsdag rukte de wegenwacht 6200 keer uit. Op een ’normale’ winterdag is dat zo’n 4000 keer. Er zijn extra medewerkers ingezet. Ook zondag is geprobeerd om meer mensen erbij te krijgen. „Maar de rek was er een beetje uit. Zeker omdat het al de hele week ontzettend druk is geweest”, meldt de zegsman.