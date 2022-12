Veel ongelukken door ijzel

In Zeeland, Zuid-Holland en Brabant, waar de buien in het begin van zondagavond binnentrokken, zijn meerdere wegen dicht door ongelukken, zegt Rijkswaterstaat. „Dat zal ook op andere plekken gaan gebeuren.” Ook onder andere de A4, de A15 en de A58 zijn dicht door ongelukken door de gladheid. In de loop van de nacht gebeurden steeds noordelijker ook ongelukken. Niet alleen op de (snel)weg ging het mis, maar ook in woonwijken gingen voetgangers en fietsers massaal onderuit.

Rijkswaterstaat telt zondagavond rond 22:15 uur ongeveer 150 incidenten op de snelwegen vanwege de ijzel. „Het is nu nog heftig buiten”, aldus een woordvoerster. Afgaande op de talloze andere meldingen bij de politie, is opgeteld mogelijk sprake van vele honderden ongelukken.

Kop-staartbotsingen

De incidenten die gemeld worden zijn onder meer eenzijdige ongevallen waarbij geen ander voertuig is betrokken, maar ook kop-staartbotsingen. Normaal gesproken is er op een zondag veel minder verkeer, zegt een woordvoerster. Rijkswaterstaat kon nog niet direct zeggen of hulpdiensten ook problemen hadden om de ongevallen te bereiken.

Diverse politie-eenheden roepen al de hele avond via sociale media weggebruikers op om niet de weg op te gaan. Dat doen ze in navolging van Rijkswaterstaat, dat al eerder opriep om thuis te blijven zolang code oranje geldt. Die weerswaarschuwing geldt tot 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag. In de loop van de nacht zal de temperatuur oplopen.

Maandagochtend

Weggebruikers die maandag in de ochtend de weg op moeten, worden opgeroepen om vooraf de situatie op de weg te checken. In Zeeland is rond 22.15 uur al te zien dat de temperatuur van het wegdek langzaamaan weer boven nul uitkomt, aldus Rijkswaterstaat. De politie in Amsterdam meldt om 00.30 uur dat het in de hoofdstad nog steeds glad is.

De Landelijke Eenheid van de politie laat weten dat hulpdiensten geen problemen hebben met het bereiken van incidenten op de weg. Een woordvoerder spreekt van „aardig wat meldingen”: „We moeten prioriteren, dan gaat het om tientallen meldingen”, schat hij. Exacte aantallen meldingen kon hij nog niet geven. „Letsel gaat voor schade”, aldus de zegsman. „We moeten ook voorzichtig rijden naar meldingen, dus het kan zijn dat mensen wat langer moeten wachten. Vanuit Zeeland wordt het nu al wel wat rustiger.”

Volgens het KNMI trekt een neerslaggebied van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. „Aan de voorzijde van dit gebied kan het verraderlijk glad worden door ijzel en/of neerslag op een bevroren ondergrond. De gladheid kan enkele uren aanhouden.”

’Handen vol’

„Onze meldkamer loopt over met tientallen meldingen”, meldde de politie in Zeeland en Brabant zondagavond. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant stelde op Twitter: „De meldkamer heeft haar handen vol aan ongevalmeldingen die worden veroorzaakt door ijzel. Bel alleen bij noodgevallen met 112.” Rijnmond Veilig laat weten vele tientallen meldingen te krijgen van aanrijdingen en valpartijen. „Neem geen onnodige risico’s, maar blijf thuis als je niet weg moet”, luidt het advies.

Lees hieronder verder

Onder meer delen van de A4 zijn afgesloten. Ⓒ JBMedia

De waarschuwing geldt vanaf 19.00 uur in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant en vanaf 21.00 uur in Limburg, Overijssel, Groningen, Drenthe en Friesland. De waarschuwingen duren tot ongeveer 02.00 uur in de nacht van zondag op maandag.

Zuidwesten

Het regent ongevallen in het zuidwesten van het land, maar ook daarbuiten neemt het aantal 112-meldingen snel toe. Op de A58 in Zeeland hebben al meerdere ongelukken plaatsgevonden door de ijzel. Bij Bergen op Zoom raakten twee inzittenden gewond toen de auto waarin ze zaten op de zijkant belandde. De Zeeuwse politie vraagt om binnen te blijven vanwege spekgladde wegen.

Lees hieronder verder

Op de A12 schoot een vrachtwagen door de vangrail. Ⓒ District8

Ook in het westelijk deel van Brabant vonden al ongevallen plaats, onder meer op de A4 bij Steenbergen en Willemstad. Ook op de A15 vonden aanrijdingen plaats. Bij Leiden en Delfgauw ging het ook al mis en op de A12 bij Bleiswijk schoot een vrachtwagen door de vangrail en eindigde in een sloot. Op een parkeerplaats in Delft werd een gewonde voetganger gevonden door agenten. Ook in Tilburg gleden meerdere auto’s van de weg.

Regio Utrecht

Ook de politie Utrecht meldt op Twitter druk te zijn met „tientallen meldingen over aanrijdingen met materiële schade en/of letsel”, onder meer op de A27, de A28, A2 en A12. „Mensen ga niet de weg op!” luidt het advies van de politie Utrecht. „Mensen, het is echt glad!” twittert de politie Rotterdam. De meldkamer aldaar heeft al meer dan 80 ongevallen gemeld gekregen, vooral op snelwegen. „Loop geen risico op ongeval of lang wachten op hulp in de kou! Ga niet de weg op!” waarschuwt de eenheid.

Bij een eenzijdig ernstig verkeersongeval op de N35 bij het Overijsselse Nijverdal is een 26-jarige vrouw uit die plaats om het leven gekomen, meldt de politie. Het is niet duidelijk of het ongeval kwam door de gladheid die zondagavond het land parten speelt.

Bij code oranje waarschuwt het KNMI dat er „grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.” Mensen krijgen dan de oproep om zich voor te bereiden, bijvoorbeeld door binnen te blijven.

3,5 miljoen kilo zout

Rijkswaterstaat heeft zondag halverwege de avond zo’n 3,5 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen vanwege de afgekondigde code oranje wegens de gladheid. „Vermoedelijk zijn we nog wel de hele nacht en avond bezig met strooiacties, totdat de temperatuur in de loop van de nacht hopelijk weer boven nul komt”, laat een woordvoerster weten.

Op de diverse plekken waar Rijkswaterstaat strooiwagens heeft staan, is het „een drukte van belang” om uit te gaan rijden, meldde de dienst eerder via Twitter. In Zeeland kwamen eind van de middag al buien het land binnen en was toen al gestrooid, in Zuid-Holland waren ook al vroeg strooiacties opgestart. Bij neerslag kan het laagje water dat op het zout valt weer bevriezen bij temperaturen onder nul. Daar moet dan een nieuw laagje zout op gestrooid worden, legt een woordvoerster uit.

Zondagavond rond 22:00 uur heeft Rijkswaterstaat al 3.545.634 kilo zout gestrooid en daarbij ruim 40.000 kilometer gereden. Daarmee staat de teller dit winterseizoen op ruim 23 miljoen kilo zout en ruim 355.000 gereden kilometers. Rijkswaterstaat meet met honderden kastjes langs de weg en via sensoren in de wegen of er gestrooid moet worden.

Door de ijzel kunnen wegen, bruggen, fiets- en voetpaden glad worden en is de kans op ongelukken groot. Kleinere wegen kunnen onbegaanbaar worden en mogelijk worden afgesloten. De kans bestaat dat er vertragingen ontstaan op de weg en dat openbaar vervoer of vliegverkeer uitvalt. Er wordt geadviseerd om weerberichten te volgen, langzamer te rijden en afstand te houden en eten, drinken en warme kleding mee te nemen als je de weg op gaat.

Wachttijd wegenwacht loopt op tot 2 uur

Het was ook zondag erg druk bij de wegenwacht. De wachttijd liep in de middag op tot 2 uur, maar rond 19.00 uur meldt de ANWB dat de situatie weer normaal is. Vanwege de drukte vroeg de ANWB mensen alleen nog de wegenwacht te bellen voor spoedeisende pechhulp. „We lopen tegen onze grenzen aan. Als het gaat om een kapot lampje of een ander kleinigheidje kan dat ook tot maandag wachten”, stelde de zegsman zondagmiddag.

Door het winterweer hebben medewerkers van de ANWB het al de gehele week erg druk met vooral accu’s die de geest hebben gegeven waardoor auto’s niet meer starten. Dinsdag rukte de wegenwacht 6200 keer uit. Op een ’normale’ winterdag is dat zo’n 4000 keer. Er zijn extra medewerkers ingezet. Ook zondag is geprobeerd om meer mensen erbij te krijgen. „Maar de rek was er een beetje uit. Zeker omdat het al de hele week ontzettend druk is geweest”, meldt de zegsman.