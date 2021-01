KLM krijgt z’n zin: geen sneltest voor cabinepersoneel

Afgelopen woensdag kondigde het kabinet behalve een vliegverbod uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika een dubbele testverplichting af. Wie naar Nederland wil per vliegtuig, trein of veerboot, moet behalve een negatieve pcr-test kunnen laten zien ook uiterlijk vier uur voor instappen een sneltest ondergaan. De test gold ook voor vliegend personeel.

Onwerkbaar, liet KLM meteen weten. De vliegmaatschappij zei niet het risico te kunnen lopen bij om personeel bij een positieve testuitslag in een ander land achter te moeten laten. KLM kondigde meteen aan vrijwel alle vluchten te zullen schrappen. Na alle klachten vroeg het kabinet het Outbreak Management Team om een alternatief testplan. „Op basis van dit positieve advies zijn wij bereid om voor de bemanning van luchtvaartmaatschappijen ontheffing te verlenen van de testverplichting voor vertrek naar Nederland”, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer.

Voorwaarde is wel dat het personeel op de plek van bestemming in het buitenland in quarantaine moet en met geen andere mensen in contact komt dan de cabinecollega’s, de zogeheten ’crew-bubble’. De voorwaarde van de negatieve testuitslag van een gewone coronatest blijft.