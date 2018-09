Nooit meer gps? Europa werkt aan project ’Galileo’ via Noordwijk

Europa werkt al een paar jaar aan het systeem, dat Galileo heet. Het moet een tegenhanger worden van het veelgebruikte gps, dat van het Amerikaanse leger is. Rond de aarde draaien enkele tientallen navigatiesatellieten, die tot op 20 centimeter nauwkeurig de locatie van aangesloten kastjes kunnen bepalen. In de komende jaren moet het beetje bij beetje in gebruik worden genomen.

Galileo helpt straks niet alleen auto’s en schepen om van A naar B te komen. Reddingsdiensten kunnen de nauwkeurige gegevens gebruiken bij zoekacties. Als iemand op zee of in de bergen alarm slaat, kan Galileo binnen 10 minuten de precieze locatie vaststellen. Nu kost dat nog een paar uur.

„De drastische verkorting van reactietijd zal bij reddingsacties mensenlevens sparen”, aldus minister Van Nieuwenhuizen. In de verre toekomst moeten zelfs vliegtuigen veilig op de automatische piloot kunnen landen dankzij Galileo.

Tijmen

Het complex in Noordwijk is het Galileo Reference Centre. Dat moet de prestaties van de satellieten en het Galileo-netwerk in de gaten houden. Het kost ruim 4 miljard euro om alle Galileo-satellieten te bouwen en in een baan rond de aarde te brengen. Daarna kost de exploitatie ongeveer 800 miljoen euro per jaar.

Elke satelliet draagt de naam van een kind uit een Europees land. De Nederlandse sonde heet Tijmen, naar een jongen uit het Gelderse Winssen.

Centrum van Europa

Noordwijk is al de thuisbasis van het ruimtevaartlab Estec. Dat is het kloppende hart van de Europese ruimtevaart. Er werken meer dan 2500 hoogopgeleide mensen uit heel Europa. Die ontwikkelen satellieten en technologieën en voeren wetenschappelijk onderzoek uit.

Elke Europese satelliet die de ruimte in gaat, kan pas vertrekken als hij in Noordwijk is goedgekeurd.