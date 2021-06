Felle kritiek op Ollongren wegens woningcrisis

Partijen van links tot rechts vinden dat de bewindsvrouw veel meer had moeten doen om iedereen in Nederland aan een betaalbaar huis te helpen. „900.000 twintigers en dertigers moeten noodgedwongen bij hun ouders wonen omdat ze geen huis kunnen krijgen”, sombert VVD-Kamerlid Koerhuis. De liberaal haalt uit naar D66-bewindsvrouw Ollongren. „ De minister blijft op de rem trappen. Ze voert moties van de Kamer niet uit om meer te bouwen.” Zo wil de Kamer dat er wordt gebouwd in Rijnenburg, maar de minister werpt tot op heden vooral bezwaren op.

Volgens Koerhuis moet de minister meer gas geven. „In Flevoland bijvoorbeeld. De rem moet eraf, ik wil de minister alleen nog maar met een bouwhelm in het land zien.” Ook CDA-Kamerlid Heerma zegt zich ’zorgen te maken over of er wel voldoende op het gaspedaal wordt getrapt’. „Ik heb daar serieuze twijfel over. We hebben meer plancapaciteit nodig.”

’Regie ontbreekt’

PVV’ers Kops vindt dat het ontbreekt aan ’regie’. „Vier jaar lang heeft de minister te weinig gedaan, en nu trekt ze haar handen eraf. Die houding is tekenend.” Hij doelt op een brief waarin Ollongren vraagt om meer geld om het probleem in de toekomst op te lossen. „Vier jaar lang is de minister verzandt in allerlei ambtelijke oplossingen als woondeals.”

SP-Kamerlid Beckerman stipt aan dat de wooncrisis alleen maar ’groter en groter wordt’. „Steeds meer jongeren willen het ouderlijk huis verlaten maar kunnen dat niet. Zelfs op huurhuizen wordt geboden.” Volgens de socialist is de crisis inmiddels zo groot dat sommige Nederlanders helemaal geen dak boven hun hoofd hebben. „Het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld, een grote schande.”

PvdA’er Nijboer hekelt de manier waarop Ollongren nu, na jaren minister te zijn geweest, om meer geld vraagt om het probleem op te lossen. „Ik vind het niet kunnen dat ministers klagen aan het eind, ze zijn zelf verantwoordelijk. Vier jaar later is het probleem veel groter geworden. Als verantwoordelijke ministers lobbyist zijn bij een volgend kabinet, dan gaat iets niet goed.”

’Kabinet vergroot probleem’

FvD-Kamerlid Jansen stelt dat het kabinet het probleem alleen maar groter heeft gemaakt. „De bevolking steeg harder dan geraamd, terwijl de woningbouw stagneerde. Er kwamen mensen bij, die moeten allemaal ergens wonen. Dat is een keuze. De ene na de andere vreemdeling krijgt een woning toegewezen.”

D66-Kamerlid Boulakjar probeert de minister van zijn partij nog enigszins uit de wind te houden, door te stellen dat het probleem bij gemeenten ligt. „40 procent van de gemeenten maakt geen gebruik van de middelen om woningbouw te versnellen.”

Eerder deze week stuurde Ollongren een brief aan de Tweede Kamer waarin ze stelt dat de overheid 20 miljard euro moet investeren om een groot woningbouwprogramma van de grond te krijgen. Ze komt met die oproep terwijl ze zelf vier jaar aan het roer heeft gestaan. Ollongren zegt in debat met de Kamer het als haar taak te zien om te benadrukken dat het bedrag nodig is om meer te bouwen.