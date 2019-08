Woning ’overgoten’ met zwart goedje

Klerkx staat voor een groot raadsel: hoe komt zijn huis zo vies? Ⓒ Jan van Eijndhoven

DRUNEN - Het lijkt haast alsof op de oprit van Corné Klerkx uit Drunen een olievat is ontploft. Een vet goedje kleurt de woning deels zwart. Maar hoe de olieachtige substantie op het huis van de Brabander terechtgekomen is? Dat is voor iedereen, inclusief hemzelf, een groot raadsel. „Eigenlijk maakt me dat nu niet meer zoveel uit. Ik wil gewoon dat mijn huis weer de oude is.”