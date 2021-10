Gepensioneerde betaalt operatie zelf; had hij maar even gewacht...

John Peake (75) meldde zich in mei van dit jaar bij een orthopeed, die constateerde dat de gepensioneerde ingenieur twee nieuwe knieën nodig had. Hij zette Peake op de wachtlijst van de NHS, het Britse equivalent van het ziekenfonds. De verwachte wachttijd voor een operatie aan zijn slechtste knie bedroeg tenminste 18 maanden, misschien wel twee jaar. Lijdend aan ondraaglijke pijnen besloot Peake daarop maar zijn spaarcenten aan te breken en zich in een privékliniek te laten opereren. Die operatie vond eind september plaats.

Drie dagen nadat Peake uit de kliniek was ontslagen, met een nieuwe knie, belde de NHS: Peake was door de NHS op de wachtlijst naar voren gehaald. Hij zou binnen enkele weken - gratis - aan zijn knie worden geholpen. „Mijn vrouw dacht dat ze belden om mij te pesten omdat ze wisten dat ik inmiddels naar een privékliniek was gegaan”, aldus Peake in de Daily Mail. „Maar ik heb geen aanleiding om dat te geloven.”

Wie denkt dat Peake nu mooi zijn andere knie kan laten ’repareren’, komt bedrogen uit. De aanvraag bij de NHS was alleen geldig voor een specifieke knie, voor de andere knie moet een nieuwe aanvraag worden gedaan. Verwachte wachttijd: 18 maanden tot twee jaar.

De wachtlijsten voor met name orthopedische ingrepen in Groot-Brittannië is enorm. Een kleine 700.000 mensen wachten op een operatie, van hen staan er meer dan 60.000 langer dan een jaar op de wachtlijst. De wachtlijsten zijn de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Officials wijten dat mede aan de corona-pandemie.