Ook ambtenaren Hongkong de straat op

„Naast een ambtenaar ben ik ook een inwoner van Hongkong en heb ik vrijheid van vergadering”, zei een medewerker van de politie, die anoniem wilde blijven. Hij stelde dat politieke neutraliteit niet hetzelfde is als „onvoorwaardelijke steun” aan de overheid.

Veel deelnemers aan het ambtenarenprotest droegen medische maskers om hun identiteit te verbergen. Op de betoging kwamen ook sympathisanten af die steun wilden betuigen aan de demonstrerende ambtenaren. Voor de komende dagen staan meer protestacties gepland.

Uiteenlopende cijfers

De politie schat dat 13.000 demonstranten de straat opgingen. De organisatoren van het protest spreken over 40.000 deelnemers.

Hongkong, dat een autonome status heeft binnen China, was de afgelopen tijd herhaaldelijk het toneel van grote demonstraties. De aanleiding was onvrede over omstreden wetgeving die het uitleveren van verdachten aan China mogelijk zou maken. Inmiddels komen betogers ook met aanvullende eisen.

