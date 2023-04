Na vrouw is nu ook echtgenoot overleden na het eten van kogelvis

Zonder het te weten kocht het koppel online minstens twee kogelvissen. Volgens hun dochter kochten ze daar al jarenlang vis en lette haar vader daarom niet erg op bij de aankoop. Dezelfde dag frituurde Lim de vis voor de lunch.

Volgens de autoriteiten had ze toen al ademhalingsproblemen. Een uur na het eten kreeg Ng dezelfde symptomen. Hun zoon bracht hen naar het ziekenhuis, waar Lim dezelfde avond al overleed. Ng lag op de intensive care in een coma, maar overleed acht dagen later ook.

Kogelvis bevat het gif tetrodotoxine. Dit is 275 keer dodelijker dan kaliumcyanide. Het gif van een vis kan al 25 à 30 personen doden. Het gif is niet uit de vis te koken of te bevriezen. De giftige delen kunnen alleen heel voorzichtig weggehaald worden voor het serveren. Daarom is het serveren van kogelvis in Nederland verboden.

In Japan is de vis echter een delicatesse onder de naam Fugu. Chefs moet wel tien jaar oefenen voordat ze hun kogelvis aan mensen mogen voorschotelen.