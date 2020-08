Vliegtuig landt 1 minuut te laat: alle passagiers in quarantaine

De maatregel werd vrijdag om middernacht van kracht. Het SAS-toestel, opgestegen in Nice, zou volgens het vluchtschema zaterdag om 00.10 uur aankomen in de Noorse hoofdstad. De piloot slaagde er volgens de krant Dagbladet onderweg in wat tijdwinst te boeken. Toen hij om twaalf uur ’s avonds de wielen aan de grond zette, ging er dan ook een dankbaar applaus op in de cabine.

Volgens de trackingsite FlightRadar24 was de exacte tijd van landing echter 00.01 uur. Het Noors ministerie van Volksgezondheid was onverbiddelijk. Een woordvoerster zei zaterdag tegen de de nieuwszender NRK dat de inzittenden geen voordeel van de twijfel krijgen en echt in quarantaine moeten.